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NAVI расположилась на 10-м месте после первого дня ЧМ по PUBG

NAVI расположилась на 10-м месте после первого дня ЧМ по PUBG
Киберспорт / Другие игры 0

В ночь с 23 на 24 ноября мск в Лос-Анджелесе, США, состоялись первые игры финального этапа PUBG Global Championship – главного командного турнира PUBG Corporation по «королевской битве». Было сыграно шесть матчей, ещё шесть пройдут сегодня ночью мск. Победителя определят по сумме очков.

После первой половины турнира российский квартет NAVI располагается на десятом месте, набрав 26 баллов. Европейская команда FaZe, в составе которой играет Иван ubah Капустин, с 45 очками закрепилась на пятой позиции. Лидирует Gen.G из Южной Кореи – 56 баллов.

PUBG Global Championship 2019 проходит в Окленде и Лос-Анджелесе с 8 по 24 ноября. На старте первенства в борьбу за чемпионство и призовой фонд в размере $ 3 млн вступили 32 коллектива из всех основных регионов.

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