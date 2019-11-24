TNC Predator выиграла первый мэйджор сезона-2019/20

Филиппинская команда TNC Predator стала чемпионом MDL Major по Dota 2 в Чэнду (Китай). В решающем матче пятёрка Тхэ Вон March Пака одержала победу над китайской Vici Gaming со счётом 3:1.
Таким образом, команда выиграла первый из пяти мэйджоров этого сезона. Помимо чемпионского кубка, TNC получат главный приз в размере $ 300 тыс. и 4850 рейтинговых очков – теперь филиппинский коллектив возглавляет мировой рейтинг Dota Pro Circuit.
Напомним, обе российские команды выбыли из розыгрыша на первом этапе плей-офф. За 13–16-е место Team Spirit и Gambit Esports заработали по $ 12,5 тыс.
MDL Chengdu Major – первый из пяти турниров профессионального сезона-2019/20 по Dota 2. По результатам сезона 12 лучших команд рейтинга получат путёвки на чемпионат мира The International 2020 в Стокгольме. Второй чемпионат серии пройдёт в Лейпциге с 18 по 26 января 2020 года.
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