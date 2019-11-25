ForZe выступит на EPICENTER в Москве

Российская команда forZe Esports победила на региональной квалификации к EPICENTER по CS:GO и выступит на LAN-финале в Москве. В решающем матче коллектив одолел Gambit Youngsters со счётом 2:0.



Таким образом, на чемпионате сыграют три команды из СНГ – ранее прямые приглашения получили Natus Vincere и AVANGAR. Помимо них на EPICENTER отправится вторая команда мирового рейтинга Evil Geniuses из США, шведская Fnatic, французская Team Vitality, а также EHOME из Китая и победитель европейских отборочных Heroic.



EPICENTER по CS:GO состоится в четвёртый раз. Этот розыгрыш вновь примет Москва, восемь команд разыграют призовой фонд в размере полумиллиона долларов. Финальные игры пройдут 21-22 декабря в «Крокус Экспо».