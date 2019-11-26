Бывшие игроки Team Liquid анонсировали открытие своего киберспортивного клуба
Выступавшие за Team Liquid в 2016-2019 годах Куро KuroKy Салехи Тахасоми и его команда по Dota 2 объявили об открытии собственной киберспортивной организации, которую будут представлять с сегодняшнего дня. Клуб получил название Nigma – в переводе с арабского это означает «звезда».
Ростер остался неизменным по сравнению с той пятёркой, которая играла на The International 2019. В этом же составе команда сыграет на квалификации ко второму мэйджору сезона-2019/20 в Лейпциге.
Костяк текущего состава Nigma одержал победу на чемпионате мира The International 2017, а также сыграл в финале The International 2019 в августе. После этого игроки покинули организацию Team Liquid и взяли перерыв от выступлений на старте сезона.
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