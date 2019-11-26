Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

Геймер потратил на персонажа в игре $ 1,4 млн. Его друг продал героя за $ 550

Геймер потратил на персонажа в игре $ 1,4 млн. Его друг продал героя за $ 550
Киберспорт / Другие игры 0

Китайский геймер Лу Моу потратил на развитие своего персонажа в онлайн-игре Justice Online более $ 1,4 млн. При этом он довольно редко играл сам, поэтому отдал персонажа своему другу Ли Моучэну – а тот продал героя за сумму в две с половиной тысячи раз меньше.

Как сообщается, товарищ решил продать персонажа старому владельцу за $ 55 тыс., однако тот отказался платить. Тогда предприимчивый геймер выставил героя на онлайн-аукцион, однако ошибся и поставил цену в сто раз меньше – персонажа купили за $ 550. Моучэн отметил, что слишком много времени провёл в Justice Online, поэтому и допустил такую оплошность.

После этого первый владелец подал в суд и вернул себе права на персонажа – однако был вынужден заплатить компенсацию игроку, который купил героя за $ 550, поскольку тот произвёл покупку без нарушения каких-либо правил. Сумма компенсации составила около $ 13 тыс.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019