Геймер потратил на персонажа в игре $ 1,4 млн. Его друг продал героя за $ 550

Китайский геймер Лу Моу потратил на развитие своего персонажа в онлайн-игре Justice Online более $ 1,4 млн. При этом он довольно редко играл сам, поэтому отдал персонажа своему другу Ли Моучэну – а тот продал героя за сумму в две с половиной тысячи раз меньше.
Как сообщается, товарищ решил продать персонажа старому владельцу за $ 55 тыс., однако тот отказался платить. Тогда предприимчивый геймер выставил героя на онлайн-аукцион, однако ошибся и поставил цену в сто раз меньше – персонажа купили за $ 550. Моучэн отметил, что слишком много времени провёл в Justice Online, поэтому и допустил такую оплошность.
После этого первый владелец подал в суд и вернул себе права на персонажа – однако был вынужден заплатить компенсацию игроку, который купил героя за $ 550, поскольку тот произвёл покупку без нарушения каких-либо правил. Сумма компенсации составила около $ 13 тыс.
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