В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»). В игре появились два новых персонажа — анонсированные в августе Void Spirit и Snapfare. Игровой процесс также подвергся серии изменений: был изменён ландшафт карты, а также большая часть персонажей и предметов.
Теперь у каждого игрока есть свой курьер, который с течением игры сможет ставить варды и использовать предметы. Observer Ward стали бесплатными, а боковые лавки убрали из игры — вместо них появились нейтральные строения, которые может захватывать каждая из команд.
В Dota 2 добавили также 62 нейтральных предмета, которые выпадают при убийстве нейтральных крипов. Большая часть из них появляется в игре впервые, другие были убраны в предыдущих версиях. Некоторые из персонажей и старых итемов были значительно изменены.
Полный список изменений патча 7.23 для Dota 2 на русском языке опубликован на официальном сайте игры.
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