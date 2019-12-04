Virtus.pro победила в квалификации DreamLeague Major

Определилась первая СНГ-команда, которая примет участие во втором мэйджоре сезона по Dota 2 в Лейпциге. Российская Virtus.pro после трудностей на групповом этапе одержала две победы над Gambit и Team Spirit – это позволило пятёрке Алексея «Solo» Березина занять первое место в региональном отборе.



Вторую путёвку в последний день квалификации разыграют три команды – в решающем матче Team Spirit сыграет с победителем серии между Gambit Esports с Natus Vincere. Лучший коллектив присоединится к Virtus.pro, два неудачника попытают удачу в квалификации на тир-2 турнир – WePlay Bukovel Minor.



Участие в DreamLeague Major обеспечили себе Team Liquid, Team Secret, Vici Gaming и TNC, а также ещё пять коллективов из Европы, Азии и Китая. Отборочные турниры в Северной и Южной Америке завершатся завтра ночью.



DreamLeague Major – второй из пяти турниров профессионального сезона-2019/20 по Dota 2, который пройдёт в Лейпциге с 18 по 26 января 2020 года. По результатам сезона 12 лучших команд рейтинга получат путёвки на чемпионат мира The International 2020 в Стокгольме.

TNC Predator выиграла первый мэйджор сезона-2019/20