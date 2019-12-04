Стали известны формат и расписание EPICENTER в Москве
Организаторы турнира EPICENTER по CS:GO в «Твиттере» опубликовали детали проведения чемпионата. Восемь участников, определённых ранее, будут разбиты на две группы. Победители пройдут напрямую в полуфинал, вторые и третьи места каждого квартета начнут стадию плей-офф четвертьфинала.
Матчи групповой стадии состоятся 17-19 декабря, а игры на вылет пройдут 21 и 22 декабря в открытом формате на площадке «Крокус Экспо» в Москве. Жеребьёвка состоится позднее. Чемпион EPICENTER получит $ 250 тыс., второй финалист – $ 120 тыс.
Международный турнир EPICENTER по CS:GO проводится в четвёртый раз. Три коллектива из числа участников представляют СНГ – это Natus Vincere, AVANGAR и forZe. Призовой фонд чемпионата составит полмиллиона долларов.
- 4 декабря 2019
-
16:11
-
12:25
-
08:37
- 2 декабря 2019
-
14:20
-
13:43
- 27 ноября 2019
-
08:40
- 26 ноября 2019
-
21:25
-
21:02
-
18:55
-
09:43
- 25 ноября 2019
-
09:01
- 24 ноября 2019
-
16:58
-
10:41
- 23 ноября 2019
-
16:30
- 22 ноября 2019
-
14:53
-
08:45
-
08:28
- 21 ноября 2019
-
22:25
-
22:22
- 20 ноября 2019
-
22:17
-
21:44
-
10:16
-
08:35
- 18 ноября 2019
-
20:37
-
16:28
-
16:02
-
15:12
- 16 ноября 2019
-
18:44
-
09:41
- 14 ноября 2019
-
15:26
-
15:12
- 13 ноября 2019
-
21:16
-
18:44
- 12 ноября 2019
-
23:22
- 11 ноября 2019
-
22:40
Партнерский контент