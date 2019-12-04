Стали известны формат и расписание EPICENTER в Москве

Организаторы турнира EPICENTER по CS:GO в «Твиттере» опубликовали детали проведения чемпионата. Восемь участников, определённых ранее, будут разбиты на две группы. Победители пройдут напрямую в полуфинал, вторые и третьи места каждого квартета начнут стадию плей-офф четвертьфинала.



Матчи групповой стадии состоятся 17-19 декабря, а игры на вылет пройдут 21 и 22 декабря в открытом формате на площадке «Крокус Экспо» в Москве. Жеребьёвка состоится позднее. Чемпион EPICENTER получит $ 250 тыс., второй финалист – $ 120 тыс.



Международный турнир EPICENTER по CS:GO проводится в четвёртый раз. Три коллектива из числа участников представляют СНГ – это Natus Vincere, AVANGAR и forZe. Призовой фонд чемпионата составит полмиллиона долларов.