Новое приключение для Hearthstone выйдет в январе 2020 года

На сайте карточной стратегии Hearthstone появилась первая информация о приключении. В обзоре «Натиска драконов», которое будет добавлено в игру 10 декабря, разработчики упомянули следующий ивент – «Пробуждение Галакронда».
Данное событие станет последним в цикле сюжетных приключений года Дракона и появится в Hearthstone в январе 2020 года. Других деталей обновления авторы не сообщили, однако упомянули, что за «Пробуждение Галакронда» игроки смогут получить сразу 35 новых карт.
Также стало известно, что вместе с «Натиском драконов» 10 декабря в игру добавят новый магазин, а пользователи смогут получить портрет Тиранды и рубашку для карт. Полный список изменений игрового процесса и ближайших событий в Hearthstone доступен на официальном сайте.
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