NAVI выиграла три матча подряд и вышла в полуфинал ESL Pro League

Команда Natus Vincere заняла первое место в группе A по итогам первого этапа турнира ESL Pro League S10 в Оденсе. Единственный русскоязычный коллектив на чемпионате победил во всех трёх матчах и начнёт выступления в плей-офф сразу с полуфинала.
В первой игре «рождённые побеждать» расправились с китайской TYLOO (16:6), а затем выиграли у бразильской MIBR – 2:0 (16:9, 16:4). Во второй игровой день NAVI удалось продлить победную серию в противостоянии со второй командой мирового рейтинга Evil Geniuses. Счёт в серии – 2:1 (12:16, 16:5, 16:11).
Сегодня, 6 декабря, у коллектива, которым руководит Андрей B1ad3 Городенский, выходной, а завтра он встретится в полуфинальной серии с победителем матча Team Liquid — Fnatic. Во втором полуфинале сыграют Astralis и сильнейший из пары Evil Geniuses – mousesports.
Участие в финальной части ESL Pro League Season 10 принимают 16 лучших представителей региональных дивизионов. Турнир в Оденсе завершится 8 ноября, призовой фонд составляет $ 600 тыс. Кроме того, победитель получит путёвку на февральский IEM Katowice 2020.
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