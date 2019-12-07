Определены все участники WePlay! Bukovel Minor

По итогам региональных квалификаций определены все участники майнор-турнира по Dota 2. В финальной части чемпионата сыграют восемь команд. Победитель получит $ 72 тыс. и 140 рейтинговых очков, а также слот на мейджор-турнир в Лейпциге.
СНГ-регион на Украине представят сразу две российские команды – Gambit Esports и Team Spirit. Европу представит новая организация Nigma (туда вошли экс-игроки Team Liquid), а Китай делегирует на турнир Royal Never Give Up. В Буковель также отправятся NiP, Fighting PandaS (Северная Америка), Geek Fam (Азия) и FURIA (Южная Америка).
Финал WePlay! Bukovel Minor пройдёт с 9 по 12 января 2020 на украинском курорте Буковель. Восемь команд разыграют $ 300 тыс. и рейтинговые очки, которые в конце сезона помогут определить участников чемпионата мира The International.
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