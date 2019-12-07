Два игрока NAVI покинули состав по PUBG

Команда Natus Vincere приняла решение об изменениях в ростере по «королевской битве» PUBG. Состав квартета, который совсем недавно выступал на чемпионате мира, покинули два игрока – Роман ADOUZ1E Зиновьев и Вадим POKAMOLODOY Ульшин. Где продолжат выступление россияне, пока не известно.



Менеджер состава Валерия Хегай отмечает, что миксу из сильнейших русскоязычных игроков так и не удалось стать единым коллективом – игроки не смогут продолжать совместные выступления «в силу различий во взглядах игроков на игру и построение команды».



На текущий момент в составе осталось два игрока. Ожидается, что Арсений ceh9 Иванычев и Андрей Bestoloch Ионов станут основой для обновленной четвёрки. NAVI обещает представить новый ростер по PUBG в начале 2020 года.



Последние изменения в составе «Рождённых Побеждать» произошли в апреле 2019 года. Квартет занял второе место на втором этапе PUBG Europe League и вошёл в тройку лучших на GLL Grand Slam, а также занял 6-е место на чемпионате мира в США.