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Источник: Virtus.pro выкупит состав AVANGAR по CS:GO

Источник: Virtus.pro выкупит состав AVANGAR по CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Инсайдер Ярек Льюис со ссылкой на собственные источники сообщил, что российский киберспортивный клуб Virtus.pro готовится выкупить у AVANGAR состав по дисциплине CS:GO. По словам журналиста, оформление сделки находится на завершающей стадии.

В сентябре AVANGAR заняла второе место на мейджоре в Берлине, а после одержала победу на российском этапе BLAST Pro Series. В конце ноября команда неудачно выступила на двух турнирах подряд и сейчас продолжает подготовку к финалу EPICENTER. По данным «Чемпионата», на турнире в Москве команда может выступить уже под тегом Virtus.pro.

В декабре Москва примет EPICENTER по CS:GO с призовым фондом $ 500 тыс.

Сейчас в данной дисциплине VP представлена польской пятёркой под руководством Якуба Kuben Гурчиньски. Последним достижением коллектива стала победа в национальной лиге Polska Liga Esportowa в июле этого года. Что будет с этим составом после перехода в Virtus.pro игроков AVANGAR, пока неизвестно.

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