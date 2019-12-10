Российские команды узнали соперников по групповому этапу WePlay! Bukovel Minor

Организаторы майнора по Dota 2 в Буковеле опубликовали результаты посева команд на групповом этапе чемпионата. Восемь коллективов будут поделены на два квартета, в плей-офф пройдут по две лучшие команды каждой группы.



Российская Team Spirit попала в группу А, где может сыграть с американской Ninjas in Pyjamas, представителями Юго-Восточной Азии Geek Fam и китайской EHOME.



Во второй подгруппе свои матчи проведёт другой представитель нашего региона – Gambit Esports. Помимо российского клуба туда попали канадская Fighting PandaS, бразильская FURIA Esports и Nigma – новая организация пятёрки Куро KuroKy Салехи Тахасоми.



WePlay! Bukovel Minor станет третьим чемпионатом профессионального сезона-2019/20 по Dota 2. Ивент пройдёт с 9 по 12 января на украинском курорте Буковель, победитель получит путёвку на мэйджор в Лейпциг.