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Российские команды узнали соперников по групповому этапу WePlay! Bukovel Minor

Российские команды узнали соперников по групповому этапу WePlay! Bukovel Minor
Киберспорт / Dota 2 0

Организаторы майнора по Dota 2 в Буковеле опубликовали результаты посева команд на групповом этапе чемпионата. Восемь коллективов будут поделены на два квартета, в плей-офф пройдут по две лучшие команды каждой группы.

Российская Team Spirit попала в группу А, где может сыграть с американской Ninjas in Pyjamas, представителями Юго-Восточной Азии Geek Fam и китайской EHOME.

Во второй подгруппе свои матчи проведёт другой представитель нашего региона – Gambit Esports. Помимо российского клуба туда попали канадская Fighting PandaS, бразильская FURIA Esports и Nigma – новая организация пятёрки Куро KuroKy Салехи Тахасоми.

WePlay! Bukovel Minor станет третьим чемпионатом профессионального сезона-2019/20 по Dota 2. Ивент пройдёт с 9 по 12 января на украинском курорте Буковель, победитель получит путёвку на мэйджор в Лейпциг.

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