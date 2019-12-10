Создатели BioShock объявили о разработке новой части игры

Издательство 2K Games анонсировало разработку новой части шутера BioShock. Над игрой работает новая студия Cloud Chambers – в неё вошли сотрудники, работавшие над предыдущими играми серии. Отмечается, что создатель BioShock Кен Левин участия в разработке игры не принимает.



Компания не стала раскрывать дату релиза и платформы, на которых будет доступна игра. Уточняется, что новая часть BioShock будет разрабатываться в течение нескольких лет. Других деталей о формате игры 2G Games пока не сообщили.



Третья и последняя на данный момент игра серии – BioShock Infinite – вышла в 2013 году. Критики высоко оценили шутер от первого лица, почти единогласно поставив близкую к максимальной оценку. На MetaCritic игра получила 94/100 от критиков и 8,6 от игроков.