Игрок сборной России — о ЧМ по киберспорту: хочу просто убежать отсюда

Игрок сборной России по киберспорту Александр Nix Левин раскритиковал условия на чемпионате мира в Южной Корее. По словам спортсмена, который выступает в командной дисциплине Dota 2, у организаторов возникли серьёзные проблемы с техническим обеспечением и питанием игроков.



Спортсменам из России предоставили устаревшие компьютеры – чтобы установить Dota 2, понадобилось более трёх часов. На ПК не оказалось программ для общения во время игры и других вспомогательных инструментов, а во время первого матча у игроков постоянно зависала и закрывалась игра.



«Мы ничего не едим, еле-еле нашли воду, одна бутылка на пять человек. Всем на нас [плевать]. С нами никого нет, нам никто не может помочь. Никто не знает ни русского, ни английского языка. Мы здесь одни, впятером – чтобы найти место проведения, просто шли дворами за таиландцами.



Пытаемся сняться с турнира, чтобы просто забыть об этом аде. Но нам запрещают. Хочу просто убежать отсюда, чтобы нас дисквалифицировали», – рассказал Левин в своём «инстаграме».

Сборная России по дисциплине Dota 2 выиграла первый матч у сборной Намибии. Вторая игра с Сербией была отменена (видимо, из-за технических проблем). Россия получила техническое поражение.