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Президент ФКС России: санкции ВАДА не повлияют на киберспорт

Президент ФКС России: санкции ВАДА не повлияют на киберспорт
Киберспорт / Другие игры 0

На пресс-конференции, посвящённой старту Кубка России в Казани, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит высказался по поводу возможного влияния санкций ВАДА на участие отечественных спортсменов в турнирах по киберспорту.

«На данном этапе это никак не касается нашего вида спорта. К сожалению, мы не олимпийский вид спорта, но в данном случае это играет нам на руку. Данные ограничения на киберспорт никак не распространяются», — отметил Дмитрий Смит, отвечая на посвящённый теме вопрос.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА вынес решение об отстранении России от чемпионатов мира и Олимпийских игр сроком на четыре года. Дисквалификация вызвана манипуляциями с допинг-пробами.

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