Выиграй билеты на турнир EPICENTER CS:GO!

21 и 22 декабря в «Крокус-Экспо» пройдёт один самых представительных кибертурниров в России — EPICENTER CS:GO 2019. В турнире примут участие 8 команд: NAVi, Evil Geniuses, Mousesports, Avangar, Forze, Team Vitality, Heroic, EHOME. Для всех фанатов Counter-Strike хорошая новость — мы разыгрываем три пары билетов на этот эвент!



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— Счастливчик будет выбран с помощью приложения Random.



Итоги будут подведены 20 декабря в 14:00 мск. Победитель получит билеты в личных сообщениях.