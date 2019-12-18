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Выиграй билеты на турнир EPICENTER CS:GO!

Выиграй билеты на турнир EPICENTER CS:GO!
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

21 и 22 декабря в «Крокус-Экспо» пройдёт один самых представительных кибертурниров в России — EPICENTER CS:GO 2019. В турнире примут участие 8 команд: NAVi, Evil Geniuses, Mousesports, Avangar, Forze, Team Vitality, Heroic, EHOME. Для всех фанатов Counter-Strike хорошая новость — мы разыгрываем три пары билетов на этот эвент!

— Подпишись на паблик «Чемпионат.Киберспорт».
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— Счастливчик будет выбран с помощью приложения Random.

Итоги будут подведены 20 декабря в 14:00 мск. Победитель получит билеты в личных сообщениях.

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