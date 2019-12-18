Rambler Group отзывает иск к Twitch в рамках соглашения об урегулировании спора

В августе Rambler Group, обладающая эксклюзивными правами на трансляции матчей английской Премьер-лиги в России, подала иск к Twitch о прекращении незаконного размещения в России видеоконтента, права на который в России принадлежат «Рамблеру», а также о выплате компенсации в связи с пиратскими трансляциями матчей английской Премьер-лиги на Twitch в период с августа по ноябрь.
Стороны спора согласились провести переговоры в рамках внесудебного урегулирования претензий «Рамблера». Переговоры велись от лица менеджмента Rambler Group, внешний юрист, ранее ведущий кейс для Rambler Group, был отстранён. По итогам переговоров Rambler Group и видеостриминговый сервис Twitch подписали соглашение об урегулировании спора. Соглашение не подразумевает выплаты какой-либо финансовой компенсации, Rambler Group отзывает иск. Условия соглашения удовлетворяют обе стороны, кроме того Twitch предоставил Rambler Group все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты.
Михаил Гершкович, руководитель спортивных проектов Rambler Group: «Мы рады, что достигли взаимопонимания и завершили судебное разбирательство, и благодарим Twitch за конструктивный диалог. Мы надеемся, что совместно с сервисом Twitch в дальнейшем мы сможем предложить пользователям новые формы трансляций матчей английской Премьер-лиги. Пользовательский стриминг становится всё более популярен, и мы разрабатываем решения, с которыми Okko Спорт сможет встроиться в эту модель контента. Мне также хотелось бы призвать пользователей сообщать о правонарушениях – от их участия зависит чистота платформы и легальность её контента».
Пресс-служба Twitch: «Twitch как информационный посредник продолжит ответственно исполнять свои обязательства и, как и всегда в подобных ситуациях, ставит своей целью устранение любых нарушений правил использования своего сервиса, а также удаление любого нелегального контента. Twitch надеется достичь этой цели совместно с Rambler Group. Мы продолжим концентрироваться на предоставлении российским пользователям качественного контента».
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