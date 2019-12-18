Все СНГ-команды вышли в плей-офф World Pro Invitational по Dota 2

Все участники из СНГ вышли в плей-офф турнира World Pro Invitational, который проходит в Сингапуре с 17 по 22 декабря. После группового этапа чемпионат по Dota 2 покинули четыре команды, остальные восемь продолжат борьбу в плей-офф.
В группе А третье место заняла российская Virtus.pro, набрав пять очков в пяти матчах. Выше оказались только Secret и The Alliance, а J.Storm из США и китайская Team Aster покинули чемпионат, не одержав ни одной победы.
В другой группе место в верхней сетке плей-офф себе обеспечили Gambit Esports и команда Романа RAMZEs Кушнарёва Evil Geniuses. В следующую стадию также вышли NAVI и Vici Gaming.
Матчи плей-офф стартуют уже завтра утром. Российская Gambit Esports за счёт высокой позиции в группе начнёт этап с верхней сетки и имеет шанс на одно поражение – в первом матче коллектив сыграет с The Alliance. Серия стартует 19 декабря в 5:00 по московскому времени.
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