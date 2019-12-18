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Месута Озила удалили из PES и FIFA Online в Китае после высказываний про уйгуров

Месута Озила удалили из PES и FIFA Online в Китае после высказываний про уйгуров
Киберспорт / FIFA 0

Региональные издатели футбольных симуляторов eFootball PES 2020 и FIFA Online в Китае приняли решение удалить хавбека лондонского «Арсенала» Месута Озила из игры. Как сообщается, данная мера связана с высказываниями футболиста в соцсетях.

В настоящий момент игрок недоступен как в онлайн-режимах, так и в обычных матчах китайских версий PES и FIFA Online. Других регионов, кроме Китая, ограничения пока не коснулись.

Ранее футболист в соцсетях осудил притеснения уйгуров в Китае и обвинил мусульман в замалчивании этой проблемы. Позднее лондонский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что сообщения Озила являются сугубо его личным мнением.

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Это не первый случай удаления отдельного спортсмена из футбольных симуляторов в 2019 году. Ранее разработчики FIFA 20 убрали из игры карточки Марко ван Бастена, который перед матчем чемпионата Нидерландов произнёс в эфире нацистское приветствие.

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