Месута Озила удалили из PES и FIFA Online в Китае после высказываний про уйгуров

Региональные издатели футбольных симуляторов eFootball PES 2020 и FIFA Online в Китае приняли решение удалить хавбека лондонского «Арсенала» Месута Озила из игры. Как сообщается, данная мера связана с высказываниями футболиста в соцсетях.
В настоящий момент игрок недоступен как в онлайн-режимах, так и в обычных матчах китайских версий PES и FIFA Online. Других регионов, кроме Китая, ограничения пока не коснулись.
Ранее футболист в соцсетях осудил притеснения уйгуров в Китае и обвинил мусульман в замалчивании этой проблемы. Позднее лондонский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что сообщения Озила являются сугубо его личным мнением.
Это не первый случай удаления отдельного спортсмена из футбольных симуляторов в 2019 году. Ранее разработчики FIFA 20 убрали из игры карточки Марко ван Бастена, который перед матчем чемпионата Нидерландов произнёс в эфире нацистское приветствие.
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