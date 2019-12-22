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Vitality и mousesports сыграют в финале EPICENTER по CS:GO

Vitality и mousesports сыграют в финале EPICENTER по CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

В Москве определились финалисты турнира EPICENTER по CS:GO. В первом матче заключительного игрового дня французская Team Vitality в двух сетах переиграла Heroic из Дании (16:12, 16:12).

Чуть позже европейская пятёрка mousesports с аналогичным счётом 2:0 переиграла представителей США Evil Geniuses (16:12, 16:14). Финальная встреча состоится сегодня после небольшой паузы.

Heroic и Evil Geniuses поделят 3-4-е место на EPICENTER, что позволит этим командам заработать по $40 тыс. Победитель увезёт домой четверть миллиона долларов, второй финалист получит $120 тыс.

Международный турнир EPICENTER по CS:GO проводится в четвёртый раз. Матчи плей-офф проходят в московском комплексе «Крокус Экспо». Призовой фонд чемпионата составляет полмиллиона долларов.

Фото: EPICENTER

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