Team Spirit попрощалась с игроком состава по Dota 2

Украинский офлейнер Андрей «Ghostik» Кадык завершил выступления за подразделение Team Spirit по Dota 2, об этом сообщают ресурсы российской организации. Как стало известно, причиной для трансфера стали различные взгляды членов команды на игровые процессы.



Место Кадыка на ближайшем международном турнире WePlay! Minor в Буковеле займёт российский игрок Алексей «nongrata» Васильев, ранее выступавший за Effect и Winstrike. Он выступит за Team Spirit на испытательном сроке, а окончательное решение о подписании контракта будет принято после майнор-чемпионата.



WePlay! Bukovel Minor пройдёт с 9 по 12 января на украинском курорте Буковель. Восемь коллективов, в том числе российские Team Spirit и Gambit Esports, разыграют $ 300 тыс. и путёвку на мейджор-турнир в Лейпциг.