Инсайдер: Криштиану Роналду не попал в команду года FIFA

На англоязычном форуме Reddit появился состав сборной мира по версии разработчиков футбольного симулятора FIFA 20. Список 11 лучших игроков 2019 года опубликовал инсайдер lyvsss, который ранее успешно предсказывал анонсы разработчиков компьютерной игры.



В команде года не нашлось места Криштиану Роналду и Роберту Левандовски, а ряд других позиций стал поводом для обсуждения среди игроков. Лучшими атакующими футболистами мира EA могут назвать Килиана Мбаппе, Садио Мане и Лионеля Месси. Последний, по утверждению инсайдера, получит максимальный рейтинг — 99.

Фото: Reddit

Официальную версию сборной мира 2019 года разработчики FIFA 20 обещали анонсировать в январе. В список войдут 11 футболистов, выбранных пользователями. Все они получат новые карточки, с улучшенными характеристиками.