Gambit Esports сыграет с FURIA в первом матче WePlay! Minor

Российская команда Gambit Esports начнёт чемпионат WePlay! Bukovel Minor 2020 встречей с бразильским коллективом FURIA. Об этом стало известно после того, как организаторы огласили расписание третьего турнира сезона-2019/2020 по Dota 2. Во второй встрече квартета B сразятся FP и Nigma.



Вторая команда из России попала в группу А, матчи которой стартуют раньше. Первым соперником Team Spirit станет китайская Royal Never Give Up. Там также выступят американская пятёрка NiP и представители Филиппин Geek Fam.



Расписание матчей первого игрового дня, 9 января



11:00. Группа А, Ninjas in Pyjamas – Geek Fam;



14:00. Группа А, Team Spirit – Royal Never Give Up;



17:00. Группа B, Fighting PandaS – Nigma;



20:00. Группа B, Gambit Esports – FURIA Esports;



23:00. Группа B, матч на вылет.



WePlay! Bukovel Minor станет третьим чемпионатом профессионального сезона-2019/2020 по Dota 2. Ивент пройдёт с 9 по 12 января на украинском курорте Буковель, победитель получит путёвку на мэйджор в Лейпциг. Наш регион представят Gambit Esports и Team Spirit.