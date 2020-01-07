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Роналду может стать 12-м игроком команды года FIFA

Роналду может стать 12-м игроком команды года FIFA
Роналду может стать 12-м игроком команды года FIFA
Киберспорт / FIFA 0

Разработчики FIFA 20 открыли голосование за 12-го игрока команды года. На виртуальную награду номинированы пять футболистов, которые не попали в опубликованный ранее топ-11. Среди них оказались португальский нападающий Криштиану Роналду и хавбек «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

Также на это звание претендуют защитник Серхио Рамос из мадридского «Реала» и полузащитники Фабиньо («Ливерпуль») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»). Голосование доступно в клиенте FIFA 20, итоги будут подведены через несколько дней. Победитель получит особую карточку в актуальной версии футбольного симулятора.

Ранее Electronic Arts объявили состав команды 2019 года. В него вошли пять игроков «Ливерпуля», в том числе Садио Мане и Алисон Бекер. Пользователей удивило отсутствие в сборной мира Криштиану Роналду и Роберта Левандовского.

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