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«Лион» стал партнёром французского киберспортивного клуба LDLC

«Лион» стал партнёром французского киберспортивног
«Лион» стал партнёром французского киберспортивного клуба LDLC
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Киберспортивный клуб LDLC объявил о стратегическом партнёрстве с ФК «Лион». Как сообщает сайт команды, сотрудничество двух организаций из Лиона будет направлено на укрепление лидерства LDLC на национальной и международной арене.

Под новым тегом LDLC OL будут выступать как составы киберспортивного клуба по CS:GO, League of Legends, PUBG и Fortnite, так и игроки «Лиона» в FIFA 20. Команда переезжает на новую тренировочную базу в Лионе, где будет вести подготовку к сезону-2020/2021.

«Лион» стал третьим футбольным клубом из Франции, который имеет соглашение о партнёрстве с киберспортивной командой. Под тегом «ПСЖ» сейчас выступает китайская команда LGD Gaming (PSG.LGD), а в 2016 году «Монако» стал партнёром Epsilon Esports.

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