«Лион» стал партнёром французского киберспортивного клуба LDLC

Киберспортивный клуб LDLC объявил о стратегическом партнёрстве с ФК «Лион». Как сообщает сайт команды, сотрудничество двух организаций из Лиона будет направлено на укрепление лидерства LDLC на национальной и международной арене.



Под новым тегом LDLC OL будут выступать как составы киберспортивного клуба по CS:GO, League of Legends, PUBG и Fortnite, так и игроки «Лиона» в FIFA 20. Команда переезжает на новую тренировочную базу в Лионе, где будет вести подготовку к сезону-2020/2021.



«Лион» стал третьим футбольным клубом из Франции, который имеет соглашение о партнёрстве с киберспортивной командой. Под тегом «ПСЖ» сейчас выступает китайская команда LGD Gaming (PSG.LGD), а в 2016 году «Монако» стал партнёром Epsilon Esports.