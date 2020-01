Team Spirit не смогла выйти в плей-офф WePlay! Bukovel Minor 2020

Российская Team Spirit завершила выступления на майнор-турнире в Буковеле. Второй игровой день «драконы» начали с победы над Ninjas in Pyjamas из США со счётом 2:0, однако после этого с аналогичным результатом уступили филиппинской Geek Fam.



В результате пятёрка Михаила Misha Агатова занимает третье место в группе А и заканчивает турнир на 5–6-м месте. В стадии плей-офф примут участие Geek Fam и китайская Royal Never Give Up, а также две команды подгруппы B, которые определятся позднее.



WePlay! Bukovel Minor 2020 — третий чемпионат профессионального сезона по Dota 2. Ивент проходит с 9 по 12 января на украинском курорте Буковель, победитель получит путёвку на мэйджор в Лейпциг. Наш регион представляют Gambit Esports и Team Spirit.