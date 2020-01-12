Gambit Esports заняла четвёртое место на WePlay! Bukovel Minor

Российская команда Gambit Esports потерпела два поражения в первый день плей-офф WePlay! Bukovel Minor 2020 и покинула чемпионат. Сначала коллектив уступил филиппинской Geek Fam (0:2), а затем оказался слабее Nigma (1:2).



Таким образом, Gambit занимает четвёртое место на майнор-турнире. Другой СНГ-коллектив, Team Spirit, завершил выступления ещё на групповой стадии.



В финале WePlay! Minor сегодня вечером сыграют китайская пятёрка RNG и победитель пары Geek Fam — Nigma. В последний день турнира состоится также шоу-матч между русскоязычными и англоязычными комментаторами, в котором примут участие Даниил Dendi Ишутин и Сергей ARS-ART Ревин.



WePlay! Bukovel Minor 2020 — третий чемпионат профессионального сезона по Dota 2. Ивент проходит с 9 по 12 января на украинском курорте Буковель, победитель получит путёвку на мэйджор в Лейпциг, Германия. Призовой фонд составляет $ 300 тыс.