Открытый бета-тест карточной игры Legends of Runeterra стартует 24 января

Стратегическая карточная игра Legends of Runeterra от создателей League of Legends выходит в открытый бета-тест. 23 января доступ к игре получат те, кто успеет пройти регистрацию на официальном сайте игры. На следующий день бета-тестирование стартует в полной мере, загрузить LoR сможет любой игрок.



Как сообщают разработчики, в игру внесены значительные изменения по сравнению с последней демо-версией. Были изменены более 20 карт (самые существенные изменения коснулись Анивии), добавлены ранговые игры и окно друзей, а также возможность бросить вызов. Также пересмотру подверглась экономика игры в целом.



Полная версия Legends of Runeterra выйдет в этом году, так же как и версия для мобильных устройств. Вместе с этим авторы обещают поддержку кросс-платформенной игры.