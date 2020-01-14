Российский киберспортивный клуб M19 может закрыться уже в январе

Сотрудники российского мультигейминга M19 были уведомлены о том, что клуб приостанавливает свою деятельность. Об этом сообщил экс-представитель организации Павел Голубев в «Телеграме».



«Вчера все сотрудники М19 были уведомлены о приостановке деятельности. Причина – организация не может финансово обеспечивать своё существование в текущем формате. И да, комментарии запрашивать у меня бесполезно, мне просто предоставили возможность опубликовать эту информацию», — отметил Павел.



Источник «Чемпионата», близкий к клубу, подтвердил эту информацию, отметив, что до конца месяца M19 может прекратить существование.



Ранее комментатор Континентальной лиги по LoL Никита Nick Coldstar Морозов намекнул на серьёзные финансовые трудности одного из участников турнира перед стартом нового сезона.