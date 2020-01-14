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Международная группа вложит $ 5 млн в создание киберспортивного клуба в России

Международная группа вложит $ 5 млн в создание киберспортивного клуба в России
Киберспорт / Dota 2 0

Международная инвестиционная группа Freedom International Group сообщила об инвестициях в новый российский киберспортивный клуб Cyber Legacy. Сумма вложений составит $ 5 млн.

Компания хочет открыть составы по дисциплинам Dota 2, CS:GO и Fortnite, а также запустить свою собственную студию аналитики, которая будет освещать киберспортивные матчи по популярным играм.

Первое подразделение Cyber Legacy будет открыто в первом квартале 2020 года, в настоящий момент компания ведёт переговоры с командами по Dota 2. Составы по CS:GO и Fortnite также станут известны до конца этого года. Клубная база будет располагаться в Московской области.

Freedom International Group — международная инвестиционная группа, зарегистрированная в Гонконге.

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