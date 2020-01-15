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Российский клуб forZe подписал состав по Dota 2

Российский клуб forZe подписал состав по Dota 2
Киберспорт / Dota 2 0

Киберспортивная организация forZe, известная в спортивном сообществе партнёрскими отношениями с московским «Спартаком», сообщает о подписании состава по дисциплине Dota 2. Красно-белых будет представлять команда Ивана VANSKOR Скорохода, ранее выступавшая под тегом Gentlemen.

В пресс-релизе forZe отмечается, что команда планирует пройти отборочные на LAN-турниры WESG и Hainan Master Spring Invitational, а также квалифицироваться на третий мэйджор сезона в Лос-Анджелесе.

Команда Gentlemen образовалась в ноябре 2019 года после распада микса Old but Gold. В декабре пятёрка выиграла Кубок России по киберспорту и в настоящий момент занимает 43-е место в мировом рейтинге сезона Dota Pro Circuit.

На текущий момент в состав forZe входят ростеры по дисциплинам CS:GO (участники последнего ЧМ в Берлине), Rainbow Six: Siege (топ-2 команда России) и FIFA 20.

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