Российский клуб forZe подписал состав по Dota 2

Киберспортивная организация forZe, известная в спортивном сообществе партнёрскими отношениями с московским «Спартаком», сообщает о подписании состава по дисциплине Dota 2. Красно-белых будет представлять команда Ивана VANSKOR Скорохода, ранее выступавшая под тегом Gentlemen.
В пресс-релизе forZe отмечается, что команда планирует пройти отборочные на LAN-турниры WESG и Hainan Master Spring Invitational, а также квалифицироваться на третий мэйджор сезона в Лос-Анджелесе.
Команда Gentlemen образовалась в ноябре 2019 года после распада микса Old but Gold. В декабре пятёрка выиграла Кубок России по киберспорту и в настоящий момент занимает 43-е место в мировом рейтинге сезона Dota Pro Circuit.
На текущий момент в состав forZe входят ростеры по дисциплинам CS:GO (участники последнего ЧМ в Берлине), Rainbow Six: Siege (топ-2 команда России) и FIFA 20.
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