Virtus.pro сыграет с Alliance, NAVI — с EG. Расписание DreamLeague: The Leipzig Major

Организаторы мэйджор-чемпионата DreamLeague Season 13 объявили состав групп и расписание турнира в Лейпциге. 16 команд, в том числе русскоязычные коллективы NAVI и Virtus.pro, были поделены на четыре квартета. Первое и второе места каждой группы попадут в верхнюю сетку, что даст право на одно поражение в стадии плей-офф.
Российская команда Virtus.pro по результатам жеребьёвки оказалась в группе С вместе с китайской Invictus Gaming, шведской The Alliance и представителями Азии Reality Rift. Выступления на турнире Virtus.pro начнут матчем против последних, первую игру пятёрка Алексея Solo Березина сыграет 18 января в 18:30.
Natus Vincere стартуют чуть раньше, в 15:30 – соперником станет американская Evil Geniuses. В квартет D также попали paiN Gaming из Бразилии и европейская команда Team Liquid.
Расписание матчей группового этапа DreamLeague Season 13: The Leipzig Major:
18 января, суббота:
15:30. Группа А, TNC (Филиппины) – Nigma (Европа); 15:30. Группа B, Vici Gaming (Китай) – Team Secret (Китай); 18:30. Группа C, Invictus Gaming (Китай) – Reality Rift (Азия); 18:30. Группа D, Evil Geniuses (США) – Natus Vincere (СНГ).
15:30. Группа А, Fnatic (Азия) – Aster (Китай); 15:30. Группа B, beastcoast (Перу) – Chaos Esports Club (США); 18:30. Группа C, The Alliance (Швеция) – Virtus.pro (Россия); 18:30. Группа D, Team Liquid (Европа) – paiN Gaming (Бразилия).
19 января, воскресенье:
15:30. Матчи между победителями (во всех группах)
18:30. Матчи между проигравшими (во всех группах)
21:30. Стыковые матчи за второе место (во всех группах)
DreamLeague Major – четвёртый турнир профессионального сезона-2019/2020 по Dota 2, который проходит с 18 по 26 января в Лейпциге. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и очки рейтинга, по которому летом определятся участники чемпионата мира The International в Стокгольме.
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