Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли на полгода

Разработчики игры Cyberpunk 2077 приняли решение отложить выпуск игры до осени 2020 года. Первоначально экшн-RPG должна была выйти 16 апреля, новая дата на пять месяцев позже — теперь релиз игры назначен на 17 сентября 2020 года.



В своём заявлении авторы из CD Project Red отметили, что Cyberpunk 2077 на текущем этапе уже завершён и играбелен, но разработчикам потребуется ещё немного времени, прежде чем выпустить игру. Прежде всего это относится к тестированию и исправлению ошибок.

«Мы хотим, чтобы Cyberpunk 2077 стала главным достижением текущего поколения. И задержка релиза даст нам те драгоценные месяцы, которые необходимы нам, чтобы достичь идеала», отмечается в сообщении разработчиков.



Игра про город будущего Найт-Сити с участием актёра Киану Ривза разрабатывается с 2012 года. Первичная дата релиза была объявлена на выставке E3 осенью прошлого года. Cyberpunk 2077 выйдет ПК, PS4 и Xbox One.

