Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли на полгода

Разработчики игры Cyberpunk 2077 приняли решение отложить выпуск игры до осени 2020 года. Первоначально экшн-RPG должна была выйти 16 апреля, новая дата на пять месяцев позже — теперь релиз игры назначен на 17 сентября 2020 года.
В своём заявлении авторы из CD Project Red отметили, что Cyberpunk 2077 на текущем этапе уже завершён и играбелен, но разработчикам потребуется ещё немного времени, прежде чем выпустить игру. Прежде всего это относится к тестированию и исправлению ошибок.
«Мы хотим, чтобы Cyberpunk 2077 стала главным достижением текущего поколения. И задержка релиза даст нам те драгоценные месяцы, которые необходимы нам, чтобы достичь идеала», отмечается в сообщении разработчиков.
Игра про город будущего Найт-Сити с участием актёра Киану Ривза разрабатывается с 2012 года. Первичная дата релиза была объявлена на выставке E3 осенью прошлого года. Cyberpunk 2077 выйдет ПК, PS4 и Xbox One.
- 16 января 2020
-
21:42
-
21:06
-
19:40
- 15 января 2020
-
19:55
-
18:45
- 14 января 2020
-
19:39
-
19:31
-
13:13
- 13 января 2020
-
13:36
- 12 января 2020
-
22:18
-
21:31
-
12:34
-
11:39
- 11 января 2020
-
20:02
- 10 января 2020
-
23:57
-
22:39
-
21:50
-
21:10
- 9 января 2020
-
22:45
-
20:43
-
15:55
-
11:20
- 8 января 2020
-
12:15
-
11:04
- 7 января 2020
-
14:24
- 6 января 2020
-
21:15
- 5 января 2020
-
20:21
-
08:43
- 24 декабря 2019
-
18:06
- 23 декабря 2019
-
12:28
- 22 декабря 2019
-
21:25
-
20:06
- 21 декабря 2019
-
20:54
-
16:41
- 18 декабря 2019
-
19:15