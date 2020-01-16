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HLTV: Natus Vincere могут перевести Ладислава GuardiaN Ковача в запас

GuardiaN
HLTV: Natus Vincere могут перевести Ладислава GuardiaN Ковача в запас
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Киберспортивный портал HLTV со ссылкой на инсайдера Гийома neL Канело сообщает, что украинский клуб Natus Vincere рассматривает возможность о переводе словацкого снайпера Ладислава GuardiaN Ковача в запас или полностью исключить игрока из состава по CS:GO.

По информации Канело, вместо GuardiaN с основным составом NA'VI сейчас тренируется 18-летний украинец Родион fear Смык из молодёжной команды. Вместе с тем neL считает, что игрок Natus Vincere Junior вряд ли войдёт в основной состав «рождённых побеждать».

После возвращения Ладислава Ковача в NA'VI в сентябре 2019 года игра словака регулярно подвергается критике со стороны болельщиков и специалистов. В октябре словак провел худший турнир за четыре года, а Natus Vincere ни разу не смогли дойти до финала крупного LAN-чемпионата.

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