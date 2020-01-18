forZe опровергла слухи о предложении выкупа Евгения FL1T Лебедева за $ 1,5 млн

Руководство киберспортивного клуба forZe опровергло слухи, что организация предлагала NAVI выкупить контракт Евгения FL1T Лебедева за полтора миллиона долларов. Такую сумму назвал инсайдер neL.
«При первом же обращении NAVI мы сразу ответили, что продажа игрока нам неинтересна. Единственный возможный вариант забрать игрока — это buy out. После общения с Женей всё стало проще — он принял решение остаться в forZe.
Этим ограничивается вся история «трансфера» FL1T в NAVI. Никакие суммы названы не были, давления на игрока или на кого-то из представителей обратившейся команды также не было", — отмечается в официальном заявлении forZe.
После выхода из отпуска NAVI тренируется без основного снайпера — Ладислава GuardaiN Ковача. Несколько дней назад появилась информация, что клуб ищет словаку замену.
Сразу несколько источников указывали о переговорах NAVI по Евгению FL1T Лебедеву, а игрок опубликовал в «Твиттере» чёрно-белую фотографию команды forZe, за которую выступает в настоящий момент.
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