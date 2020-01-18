forZe опровергла слухи о предложении выкупа Евгения FL1T Лебедева за $ 1,5 млн

Руководство киберспортивного клуба forZe опровергло слухи, что организация предлагала NAVI выкупить контракт Евгения FL1T Лебедева за полтора миллиона долларов. Такую сумму назвал инсайдер neL.

Инсайдер: forZe предложили NAVI выкупить Евгения FL1T Лебедева за $ 1,5 млн

«При первом же обращении NAVI мы сразу ответили, что продажа игрока нам неинтересна. Единственный возможный вариант забрать игрока — это buy out. После общения с Женей всё стало проще — он принял решение остаться в forZe.



Этим ограничивается вся история «трансфера» FL1T в NAVI. Никакие суммы названы не были, давления на игрока или на кого-то из представителей обратившейся команды также не было", — отмечается в официальном заявлении forZe.



После выхода из отпуска NAVI тренируется без основного снайпера — Ладислава GuardaiN Ковача. Несколько дней назад появилась информация, что клуб ищет словаку замену.

Сразу несколько источников указывали о переговорах NAVI по Евгению FL1T Лебедеву, а игрок опубликовал в «Твиттере» чёрно-белую фотографию команды forZe, за которую выступает в настоящий момент.