DreamLeague Major: NAVI вышли из группы с первого места

СНГ-коллектив Natus Vincere одержал вторую победу на мэйджор-турнире в Лейпциге и обеспечил себе первое место в группе D, которое даёт право на одно поражение в стадии плей-офф. Серия против европейской Team Liquid завершилась со счётом 2:0 в пользу « рождённых побеждать».
Вторую путёвку в верхнюю сетку чуть позже разыграют Team Liquid и победитель матча Evil Geniuses – paiN Gaming. Также место в топ-12 The Leipzig Major уже обеспечили себе победители группы B Team Secret.
DreamLeague S13 Major – четвёртый турнир профессионального сезона-2019/2020 по Dota 2, который проходит с 18 по 26 января в Лейпциге. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и очки рейтинга, по которому летом определятся участники чемпионата мира The International в Стокгольме.
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