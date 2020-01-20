Релиз Dying Light 2 отложили на неопределённый срок

Ещё одна компьютерная игра, выход который был запланирован на весну 2020 года, появится в открытом доступе позже обещанного. Сегодня в «твиттере» студии Techland была опубликована информация о переносе релиза Dying Light 2 на неопределённый срок.



Разработчики заявили, что ориентировались на релиз игры весной этого года, но сейчас осознали, что на осуществление задуманного понадобится больше времени. Techland также извинились за плохие новости и пообещали поделиться новостями «в ближайшие месяцы».



Ранее студия CD Project Red объявила о переносе Cyberpunk 2077 на 17 сентября (первоначально выход игры был намечен на 16 апреля), а авторы Iron Man VR отменили февральский релиз — теперь он состоится 15 мая 2020 года.

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли на полгода