Турниры серии BLAST Premier будет освещать студия Maincast

Киберспортивный холдинг Winstrike заключил соглашение со студией Maincast на производство медиаконтента и организацию русскоязычной трансляции для всех турниров серии BLAST Premier до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-релиз организации.
«Инициатива Maincast в создании собственных продуктов способствует быстрому развитию индустрии. Такой подход близок и холдингу Winstrike, и нашим партнёрам из BLAST, которые хотят создавать турниры для самой широкой аудитории», — отмечает руководитель Winstrike Лина Комкова.
Речь идёт о весеннем и осеннем сезонах BLAST Premier, а также глобальном финале в декабре с призовым фондом в $ 1,5 млн. Студия Maincast также покажет более 20 турниров серии ESL Pro Tour и весенний чемпионат мира по CS:GO, который пройдёт в Бразилии с 11 по 24 мая.
- 22 января 2020
-
14:26
-
10:28
- 20 января 2020
-
21:48
-
21:28
-
19:38
-
15:06
- 19 января 2020
-
19:35
- 18 января 2020
-
22:26
-
19:32
-
18:32
-
16:55
- 17 января 2020
-
21:12
-
16:38
- 16 января 2020
-
21:42
-
21:06
-
19:40
- 15 января 2020
-
19:55
-
18:45
- 14 января 2020
-
19:39
-
19:31
-
13:13
- 13 января 2020
-
13:36
- 12 января 2020
-
22:18
-
21:31
-
12:34
-
11:39
- 11 января 2020
-
20:02
- 10 января 2020
-
23:57
-
22:39
-
21:50
-
21:10
- 9 января 2020
-
22:45
-
20:43
-
15:55
-
11:20