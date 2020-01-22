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Турниры серии BLAST Premier будет освещать студия Maincast

Турниры серии BLAST Premier будет освещать студия
Турниры серии BLAST Premier будет освещать студия Maincast
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Киберспортивный холдинг Winstrike заключил соглашение со студией Maincast на производство медиаконтента и организацию русскоязычной трансляции для всех турниров серии BLAST Premier до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-релиз организации.

«Инициатива Maincast в создании собственных продуктов способствует быстрому развитию индустрии. Такой подход близок и холдингу Winstrike, и нашим партнёрам из BLAST, которые хотят создавать турниры для самой широкой аудитории», — отмечает руководитель Winstrike Лина Комкова.

Речь идёт о весеннем и осеннем сезонах BLAST Premier, а также глобальном финале в декабре с призовым фондом в $ 1,5 млн. Студия Maincast также покажет более 20 турниров серии ESL Pro Tour и весенний чемпионат мира по CS:GO, который пройдёт в Бразилии с 11 по 24 мая.

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