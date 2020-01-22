Евгений Слипчик: любой пришедший в NAVI утонет в проблемах

Комментатор студии RuHub по дисциплине CS:GO Евгений sleepsomewhile Слипчик оценил возможность замены снайпера NAVI Ладислава GuardiaN Ковача.



«Решение вроде как довольно очевидное, и никто не сомневается, но проблема, кажется, не только в нём. Его хотят заменить, потому что победы нужны вот прямо сейчас, а GuardiaN и правда плохо попадать стал. Всё логично, обосновано и подкреплено статистикой.



Идеальным вариантом считаю упор на моральную составляющую команды. Если мы и не знаем чего-то, то игроки знают больше. И когда кто-то просто не хочет играть в NAVI, это разрыв шаблона. Давайте начистоту. Если сейчас ничего не менять, то любой пришедший утонет в макропроблемах коллектива. Самые сильные просто продержались бы чуть дольше других, но что самое забавное, эти сильные просто не хотят туда идти», — отметил Евгений в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Мику.



По данным инсайдеров, в последние дни Ладислав GuardiaN Ковач не тренируется с основным составом NAVI, вместо него задействован Родион fear Смык из молодёжной команды. Сейчас «рождённые побеждать» рассматривают несколько вариантов замены словацкого снайпера.

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