Евгений Слипчик: любой пришедший в NAVI утонет в проблемах

Комментатор студии RuHub по дисциплине CS:GO Евгений sleepsomewhile Слипчик оценил возможность замены снайпера NAVI Ладислава GuardiaN Ковача.
«Решение вроде как довольно очевидное, и никто не сомневается, но проблема, кажется, не только в нём. Его хотят заменить, потому что победы нужны вот прямо сейчас, а GuardiaN и правда плохо попадать стал. Всё логично, обосновано и подкреплено статистикой.
Идеальным вариантом считаю упор на моральную составляющую команды. Если мы и не знаем чего-то, то игроки знают больше. И когда кто-то просто не хочет играть в NAVI, это разрыв шаблона. Давайте начистоту. Если сейчас ничего не менять, то любой пришедший утонет в макропроблемах коллектива. Самые сильные просто продержались бы чуть дольше других, но что самое забавное, эти сильные просто не хотят туда идти», — отметил Евгений в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Мику.
По данным инсайдеров, в последние дни Ладислав GuardiaN Ковач не тренируется с основным составом NAVI, вместо него задействован Родион fear Смык из молодёжной команды. Сейчас «рождённые побеждать» рассматривают несколько вариантов замены словацкого снайпера.
- 22 января 2020
-
19:38
-
14:26
-
10:28
- 20 января 2020
-
21:48
-
21:28
-
19:38
-
15:06
- 19 января 2020
-
19:35
- 18 января 2020
-
22:26
-
19:32
-
18:32
-
16:55
- 17 января 2020
-
21:12
-
16:38
- 16 января 2020
-
21:42
-
21:06
-
19:40
- 15 января 2020
-
19:55
-
18:45
- 14 января 2020
-
19:39
-
19:31
-
13:13
- 13 января 2020
-
13:36
- 12 января 2020
-
22:18
-
21:31
-
12:34
-
11:39
- 11 января 2020
-
20:02
- 10 января 2020
-
23:57
-
22:39
-
21:50
-
21:10
- 9 января 2020
-
22:45
-
20:43
-
15:55