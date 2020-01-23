Турнир по CS:GO с участием Virtus.pro отменили из-за вспышки коронавируса

Азиатский этап киберспортивной олимпиады WESG по дисциплине CS:GO был перенесён на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса. Турнир должен был пройти в Макао с 16 по 18 февраля, среди участников WESG Asia-Pacific Finals числятся российская Virtus.pro и Syman Gaming из Казахстана.



Ранее стало известно, что организаторы приняли решение отменить соревнования по Dota 2. В них должны были принять участие пять российских игроков, в том числе Дмитрий DM Дорохин и Вадим Sedoy Мусорин. Организаторы не сообщили, где и когда теперь пройдут отборочные турниры по этим дисциплинам. По данным «Чемпионата», ивент по дисциплине Starcraft II также будет отменён.



Китайские СМИ сообщают, что от коронавируса 2019-nCoV уже погибли 17 человек, общее число заболевших превышает 600 человек. В Китае из-за нового вируса уже изолировали два города. В России с подозрением на коронавирус госпитализированы три человека, прилетевших из Китая.