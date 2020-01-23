Холанд и Мбаппе попали в команду недели FIFA

Разработчики футбольного симулятора FIFA 20 объявили список из 23 лучших игроков прошлой недели. В символическую сборную вошли французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и Эрлинг Холанд, забивший три мяча за 20 минут в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию».

Холанд сделал хет-трик в первом матче за «Боруссию». Он вышел на замену во втором тайме Дебют мечты!

Лучшим вратарём недели представители FIFA 20 признали Ника Поупа из «Бёрнли». В сборную также попали хавбек мадридского «Реала» Каземиро и бразильский полузащитник Лукас Лейва из римского «Лацио», а также представитель «РБ Лейпциг» Дано Упамекано.

Все 23 футболиста получили улучшенные карточки для онлайн-режимов FIFA 20. Общий рейтинг Вирджила ван Дейка достиг 92, такой же получил и Килиан Мбаппе. Показатель новой карточки Эрлинга Холанда был увеличен до 86.