Холанд и Мбаппе попали в команду недели FIFA

Разработчики футбольного симулятора FIFA 20 объявили список из 23 лучших игроков прошлой недели. В символическую сборную вошли французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и Эрлинг Холанд, забивший три мяча за 20 минут в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию».
Лучшим вратарём недели представители FIFA 20 признали Ника Поупа из «Бёрнли». В сборную также попали хавбек мадридского «Реала» Каземиро и бразильский полузащитник Лукас Лейва из римского «Лацио», а также представитель «РБ Лейпциг» Дано Упамекано.
Все 23 футболиста получили улучшенные карточки для онлайн-режимов FIFA 20. Общий рейтинг Вирджила ван Дейка достиг 92, такой же получил и Килиан Мбаппе. Показатель новой карточки Эрлинга Холанда был увеличен до 86.
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