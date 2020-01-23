В Москве пройдёт финал весеннего сезона BLAST Premier с призовым фондом $ 750 000
Финальный турнир весеннего сезона BLAST Premier по CS:GO состоится в Москве. В российской столице соберутся восемь лучших коллективов, которые с 17 по 21 июня 2020 года разыграют призовой фонд в размере $ 750 тыс.
Шесть участников финала определятся в ходе регулярного сезона, который будет проходить в Лондоне с 31 января по 16 февраля. Участие в турнире примет СНГ-коллектив Natus Vincere и ещё 11 команд из Европы и Америки. Ещё два слота на турнир в Москве будут разыграны на дополнительном ивенте Showdown.
Всего в рамках BLAST Premier в 2020 году пройдёт семь глобальных турниров: аналогичная серия из трёх этапов пройдёт осенью, а в декабре состоится итоговый чемпионат с призовым фондом в размере $ 1,5 млн.
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