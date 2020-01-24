В Dota 2 стартовал ивент New Bloom Festival с новым курьером и сокровищницей
Минувшей ночью разработчики Dota 2 добавили в игру событие New Bloom Festival, посвящённое китайскому Новому году. В Dota 2 появился аналог боевого пропуска, который даёт возможность получить тематического курьера и сокровищницу с косметическими предметами.
С 23 января по 3 февраля игроки смогут повышать свой уровень за счёт побед в обычных матчах Dota 2. Пользователи могут получить тематические расходуемые предметы, одну сокровищницу и нового курьера Nian Courier (он будет доступен в колесе наград).
В посвящённой событию сокровищнице доступны наборы на 12 персонажей Dota 2, в том числе редкие предметы для Puck, Legion Commander и Templar Assassin. Ивент New Bloom Festival завершится через 10 дней.
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