Overwatch League и турниры по Hearthstone перестанут показывать на Twitch

Разработчик игр Activision Blizzard и компания Google заключили соглашение о многолетнем стратегическом сотрудничестве. Подконтрольный Google видеохостинг YouTube получил права на трансляции киберспортивных турниров по дисциплинам, которые поддерживает Blizzard.



Таким образом, эфиры нового сезона Overwatch League будут транслироваться именно на YouTube, а не на основном киберспортивном видеохостинге Twitch. Сообщается, что это коснётся и Call of Duty League, а также официальных чемпионатов по карточной игре Hearthstone.



В свою очередь Blizzard получит доступ к сервису с искусственным интеллектом Google Cloud, который будет использован для предложений игроков по изменению и обновлениям продуктов компании.