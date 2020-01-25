Карточная игра Legends of Runeterra вышла в стадию открытого бета-теста

Стартовало открытое бета-тестирование карточной стратегии от Riot Games. Бесплатная игра Legends of Runeterra с этого дня доступна всем желающим: чтобы сыграть в ККИ от создателей Лиги Легенд, достаточно просто зарегистрироваться на официальном сайте и скачать клиент игры.



В открытой бете Legends of Runeterra был добавлен режим ранговых игр и стартовал первый ранговый сезон. По итогам сезона участники получат эксклюзивный значок согласно наивысшему достигнутому рангу. Кроме того, разработчики добавили общий для LoR и LoL список друзей и чат.



Авторы карточной стратегии отмечают новую внутриигровую экономику и обновление некоторых карт, в том числе четырёх карт чемпионов. В LoR появился раздел «Коллекция», где можно настроить внешний вид игры.