Матчи чемпионата Китая по League of Legends отменили из-за коронавируса

Руководство главной китайской лиги LPL по дисциплине League of Legends приняло решение отложить матчи второй недели регулярного сезона из-за вспышки коронавируса. Организаторы LPL отмечают, что игры состоятся, когда ситуация позволит обеспечить полную безопасность для спортсменов и болельщиков.

«Мы искренне извиняемся перед фанатами за то, что до этого дошло, и готовы поделиться новой информацией, как только сможем. Берегите себя, и спасибо всем за вашу поддержку!»



LoL Pro League — одна из главных лиг по League of Legends, участие в которой принимают лучшие коллективы Китая. На этой игровой неделе должны были состояться 10 матчей.



Ранее стало известно, что из-за распространения коронавируса был отменён азиатский этап киберспортивной Олимпиады WESG, который должен был пройти в Макао.



В Китае от коронавируса 2019-nCoV уже погибли 56 человек, общее число заболевших превышает 2000 человек. Власти страны изолировали города Ухань и Хуанган, а также ввели карантин в этих городах.