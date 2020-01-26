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Матчи чемпионата Китая по League of Legends отменили из-за коронавируса

Команда FunPlus Phoenix
Матчи чемпионата Китая по League of Legends отменили из-за коронавируса
Киберспорт / League of Legends 0

Руководство главной китайской лиги LPL по дисциплине League of Legends приняло решение отложить матчи второй недели регулярного сезона из-за вспышки коронавируса. Организаторы LPL отмечают, что игры состоятся, когда ситуация позволит обеспечить полную безопасность для спортсменов и болельщиков.

«Мы искренне извиняемся перед фанатами за то, что до этого дошло, и готовы поделиться новой информацией, как только сможем. Берегите себя, и спасибо всем за вашу поддержку!»

LoL Pro League — одна из главных лиг по League of Legends, участие в которой принимают лучшие коллективы Китая. На этой игровой неделе должны были состояться 10 матчей.

Ранее стало известно, что из-за распространения коронавируса был отменён азиатский этап киберспортивной Олимпиады WESG, который должен был пройти в Макао.

В Китае от коронавируса 2019-nCoV уже погибли 56 человек, общее число заболевших превышает 2000 человек. Власти страны изолировали города Ухань и Хуанган, а также ввели карантин в этих городах.

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