Evil Geniuses с Романом RAMZES Кушнарёвым вышла в финал мэйджора в Лейпциге

Американская команда Evil Geniuses, за которую выступает 20-летний российский оффлейнер Роман RAMZEs Кушнарёв, вышла в финал DreamLeague Major в Лейпциге. В финале нижней сетки «злые гении» переиграли китайский коллектив Vici Gaming, счёт серии — 2:1.
Матч за титул и главный приз в размере $ 300 тыс. состоится сегодня после небольшого перерыва. Соперником EG станет европейская команда Team Secret, которая в ходе турнира одержала пять побед подряд с общей статистикой 10:2.
DreamLeague S13 Major – четвёртый турнир профессионального сезона-2019/2020 по Dota 2, который проходит с 18 по 26 января в Лейпциге. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и очки рейтинга, по которому летом определятся участники чемпионата мира The International в Стокгольме.
- 26 января 2020
-
17:07
-
16:11
- 25 января 2020
-
21:13
-
20:43
-
16:08
-
16:06
- 24 января 2020
-
16:33
-
16:16
-
15:13
- 23 января 2020
-
21:06
-
20:46
-
19:41
-
16:04
-
14:51
-
08:06
- 22 января 2020
-
22:04
-
19:38
-
14:26
-
10:28
- 20 января 2020
-
21:48
-
21:28
-
19:38
-
15:06
- 19 января 2020
-
19:35
- 18 января 2020
-
22:26
-
19:32
-
18:32
-
16:55
- 17 января 2020
-
21:12
-
16:38
- 16 января 2020
-
21:42
-
21:06
-
19:40
- 15 января 2020
-
19:55
-
18:45