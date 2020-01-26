Evil Geniuses с Романом RAMZES Кушнарёвым вышла в финал мэйджора в Лейпциге

Американская команда Evil Geniuses, за которую выступает 20-летний российский оффлейнер Роман RAMZEs Кушнарёв, вышла в финал DreamLeague Major в Лейпциге. В финале нижней сетки «злые гении» переиграли китайский коллектив Vici Gaming, счёт серии — 2:1.



Матч за титул и главный приз в размере $ 300 тыс. состоится сегодня после небольшого перерыва. Соперником EG станет европейская команда Team Secret, которая в ходе турнира одержала пять побед подряд с общей статистикой 10:2.



DreamLeague S13 Major – четвёртый турнир профессионального сезона-2019/2020 по Dota 2, который проходит с 18 по 26 января в Лейпциге. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и очки рейтинга, по которому летом определятся участники чемпионата мира The International в Стокгольме.