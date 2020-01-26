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Действующий чемпион мира JerAx завершил карьеру в Dota 2

Действующий чемпион мира JerAx завершил карьеру в Dota 2
Киберспорт / Dota 2 0

Официальный сайт клуба OG сообщил, что саппорт состава по Dota 2 Джесси JerAx Вайникка принял решение завершить профессиональную карьеру. Клуб поблагодарил финского киберспортсмена за время, проведённое в OG.

27-летний спортсмен начинал карьеру в MOBA-игре Heroes of Newerth, а в 2013-м перебрался в дисциплину Dota 2. В 2016 году Вайникка вместе с Team Liquid дважды становился финалистом мэйджоров, а после перехода в OG выиграл два чемпионата мира подряд — The International 2018 и 2019.

Ранее ростер OG по Dota 2 до конца сезона покинул мидер команды Анатан ana Фам. Клуб не сообщил, кто заменит двух игроков в составе, который готовится к квалификации к третьему мэйджору сезона ESL One Los Angeles.

Двукратный чемпион мира по Dota Анатан ana Фам вновь ушёл в отпуск
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