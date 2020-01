Действующий чемпион мира JerAx завершил карьеру в Dota 2

Официальный сайт клуба OG сообщил, что саппорт состава по Dota 2 Джесси JerAx Вайникка принял решение завершить профессиональную карьеру. Клуб поблагодарил финского киберспортсмена за время, проведённое в OG.

27-летний спортсмен начинал карьеру в MOBA-игре Heroes of Newerth, а в 2013-м перебрался в дисциплину Dota 2. В 2016 году Вайникка вместе с Team Liquid дважды становился финалистом мэйджоров, а после перехода в OG выиграл два чемпионата мира подряд — The International 2018 и 2019.



Ранее ростер OG по Dota 2 до конца сезона покинул мидер команды Анатан ana Фам. Клуб не сообщил, кто заменит двух игроков в составе, который готовится к квалификации к третьему мэйджору сезона ESL One Los Angeles.